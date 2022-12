La boulangerie «Les douceurs de Mélanie», à Bouffioulx, a rouvert: «Les clients reviennent petit à petit»

Fermée depuis juillet dernier, la boulangerie-pâtisserie « Les douceurs de Mélanie », située au n°152 de l’avenue Emile Vandervelde, à Bouffioulx (Châtelet), a rouvert ses portes ce samedi 3 décembre.

« Après la fermeture, pour raisons personnelles, j’ai fait installer des panneaux photovoltaiques sur le toit du commerce, ce qui me permet de produire une bonne part de mon électricité, et donc de faire diminuer la facture. On verra avec le temps si ça fonctionne vraiment. Mais je pense que ça ira », commente Mélanie Bruyninckx, gérante de la boulangerie-pâtisserie.