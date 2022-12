«Trop belle», «Je vous préfère ainsi»: Cécile Djunga se dévoile avec un tout nouveau look capillaire, les internautes valident (photo)

Ce dimanche, Cécile Djunga a publié un selfie sur Instagram, où on la voit avec les cheveux très courts. Une première pour l’animatrice : « Après une vie d’extensions, de lissage, de mèches, de tissages et de perruques en tous genres je voulais passer au court 100 % naturel ! »

Celle qui parle d’une « Cécile Djunga 2.0. » confie : « J’ai hésité, j’ai eu peur et finalement poussée par les femmes si naturelles ici, je me suis lancée ! Je me sens légère, liiiiibre et Waw quel gain de temps (et d’argent !) les meufs aux cheveux courts vous avez tout compris depuis le début. Parfois dans la vie on a besoin de changement pour avancer. Qu’est ce ça fait du bien ! »