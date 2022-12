Budget 2023 du Hainaut: il a fallu piocher plus de 18 millions dans les réserves provinciales

Parmi ces « coups durs », les instances provinciales pointent le financement des zones de secours qui annoncent une intervention majorée de 10,1 millions d’euros par rapport à 2022, pour atteindre 49,7 millions d’euros en 2023 et 59,2 millions en 2024. Dès 2025, « on pourrait passer à 80-100 millions d’euros que nous ne serons pas capables d’assumer », a précisé Serge Hustache. « Mais un constat saute aux yeux : sans l’intervention dans les zones de secours, la Province afficherait aujourd’hui un boni de près de 25 millions. »

L’indexation des salaires

L’indexation des salaires pèse également lourd dans le budget provincial dans lequel on note 20 millions d’euros d’augmentation à hauteur de 321.408.838 euros, soit plus de 65 % du budget total. « Et ce, malgré notre moratoire sur l’emploi qui concerne le non-remplacement des départs et qui se décline en une baisse de 203 équivalents temps plein (ETP), l’objectif au terme de la législature étant de moins 400 ETP. » La courbe du personnel est aujourd’hui en baisse de 4,4 %.