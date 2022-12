Avertissement important de l’AFSCA ce mardi: présence d’une substance non-autorisée dans le produit, ramenez-le, il a été vendu via différents magasins en Belgique!

Suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), l’AFSCA retire de la vente le produit « Ground Chilli » (piment moulu) de la marque Raitip et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d’une substance non-autorisée (éthion).L’AFSCA demande de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

Description du produit :

Nom du produit : Ground Chilli