Un éboueur de Grâce-Hollogne arrêté après avoir collecté à Hannut où il ne pouvait pas

Cet éboueur travaille pour une société de ramassage des déchets à Huy mais ce n’est pas sa société qui a le droit de collecter des étrennes de fin d’année auprès des Hutois ! Fâché, cet éboueur est donc allé collecter en porte-à-porte à Hannut le week-end dernier avec un ami à qui il doit de l’argent et avec un ancien collègue éboueur hutois. Ils ont à nouveau collecté ce lundi à Hannut mais des habitants Hannutois, méfiants, ont lancé une annonce sur le groupe Facebook « Hannut et ses villages » pour inviter le public à rester prudent.

Les vrais éboueurs qui étaient en train de collecter à Geer, ont vu cette annonce sur Facebook et se sont rendus à Hannut. Ils sont tombés sur les trois collecteurs qui n’avaient rien à faire à Hannut et ont prévenu la police. Les policiers ont arrêté l’éboueur de Grâce-Hollogne tandis que ses deux comparses ont réussi à prendre la fuite mais un des deux a été identifié. Au domicile de l’éboueur de Grâce-Hollogne, les policiers ont découvert une somme de plus de 2300 euros en petites coupures et en monnaie !