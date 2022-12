Nucléaire, réforme des pensions et de la fiscalité: 18 mois pour sauver la Belgique (EDITO)

Même s’il faut toujours rester prudent face aux sondages, les dernières enquêtes d’opinion publiées dans différents médias belges indiquent des tendances fortes : la méfiance de plus en plus grande des électeurs vis-à-vis du fonctionnement de notre démocratie et l’attraction (fatale ?) vers les thèses les plus simplistes, voire populistes.

Le contexte trouble et la crise du pouvoir d’achat ne sont pas étrangers au « blues » des Belges, mais tout espoir n’est pas perdu. Il reste plus de 18 mois avant les élections qui détermineront l’avenir de la Belgique. Le monde politique doit comprendre que face à la lassitude de l’opinion publique et la séduction opérée par les extrémistes, l’objectif ne consiste pas à gagner quelques voix de plus par tous les moyens, mais à sauver notre démocratie du blocage et du triomphe de ceux qui ne rêvent que de la détruire. Cela ne signifie pas la fin du débat et le consensus mou, mais bien de faire émerger des solutions partagées efficaces et rapides. Un exemple : il faut cesser de tergiverser sur la prolongation du nucléaire. Une écrasante majorité de Belges a compris que dans le contexte actuel (crise énergétique et urgence climatique) le nucléaire constituait la moins mauvaise des solutions pour compléter notre mix énergétique. On comprend que certains partis aient fait de ce combat leur totem. Mais la période est au pragmatisme et aux compromis réalistes. C’est dans ce contexte que refait surfait le grand projet de mouvement politique centriste, regroupant Les Engagés, Défi et les Libéraux progressistes réunis derrière Jean-Luc Crucke. Aujourd’hui, tous les protagonistes démentent ou se taisent. Mais selon nos informations, la création d’un nouveau parti centriste à l’horizon 2024 est plus que jamais d’actualité.