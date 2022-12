La maison d’Ines ne consomme pratiquement pas d’énergie: elle est presque toujours remboursée par son fournisseur d’énergie, voici comment elle réalise d’importantes économies

« Nous avons acheté un vieux bâtiment il y a sept ans », explique Berten à nos confrères flamands. « Nous l’avons rénové en profondeur avec une isolation de 18cm partout. Dans la foulée, nous avons aussi installé 24 panneaux solaires sur notre toit. » En plus de ces installations plutôt classiques, le couple a également transformé sa maison en foyer intelligent, doté de plusieurs équipements qui permettent de limiter au maximum leur consommation d’énergie.

La crise de l’énergie engendre des surcoûts pour pratiquement tous les foyers de Belgiques. Certains, comme Berten et Ines, un couple de Schilde, dans la province d’Anvers, s’en sortent plutôt bien grâce aux installations dans leur habitation, comme le révèle HLN. D’habitude, ils retouchent même de l’argent de leur fournisseur d’énergie. Pour le contexte actuel, ils ont réussi à amortir les surcoûts pour ne payer « que » 441 euros concernant l’électricité.

Des équipements connectés

« Nous utilisons un Raspberry Pi afin de gérer nos appareils via un logiciel Home Assistant qui fonctionne grâce au wifi », précise toujours l’Anversois. « Grâce à cela, nous pouvons pratiquement tout configurer depuis notre smartphone : baisser les volets à une heure bien préciser ; doser la luminosité de nos ampoules intelligentes ; les capteurs sur les portes et les fenêtres permettent de couper la climatisation automatiquement dès qu’une fenêtre est ouverte ; et les batteries de nos vélos électriques cessent également de se charger automatiquement la nuit lorsqu’elles ont atteint 100 % »