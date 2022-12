Munro MK1, l’aventurier silencieux

Si son look vous rappelle furieusement les Land Rover Defender des premières générations, ce n’est pas un hasard. Cubique de la proue à la poupe, le Munro MK1 est taillé pour s’aventurer sur les terrains les plus difficiles et non pour parader en ville. Très haut sur pattes, il renvoie ses roues aux quatre coins de la carrosserie pour mieux s’attaquer aux pentes les plus raides. Et tout cela en électrique.

16 heures d’autonomie

Plutôt que d’annoncer une autonomie en kilomètres, le constructeur parle de 16 heures d’utilisation, preuve de la vocation utilitaire de l’engin. Deux packs de batteries sont proposés (82 kWh ou 61 kWh) ainsi que deux types de chargeurs (7 et 22 kW). Ces batteries alimentent un moteur de 220 ou 280 kW, de quoi tracter une remorque de 3,5 tonnes et embarquer 1 tonne de charge utile. Sur la route, sa vitesse de pointe est limitée à 128 km/h, mais il est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. La production commencera en 2023, et le prix annoncé est de 58.000 €.