Veton, la borne de recharge de luxe

Les voitures électriques et hybrides sont parfois haut de gamme, et leurs utilisateurs n’ont pas forcément envie de dénaturer leur belle habitation (ou société) en y plaçant de vilaines bornes de recharge. C’est en partant de cette idée que la société belge Veton a imaginé de proposer une solution de recharge élégante et design.

Personnalisation

Deux modèles sont disponibles : Veton One (1 véhicule) et Veton 2 (2 véhicules). Câble intégré, éclairage LED, design épuré, fonctionnement intelligent… Tout y est. Y compris une large palette de couleurs. Il est même possible de personnaliser son installation avec des matériaux nobles tels que le bois ou la pierre naturelle. A partir de 2.479 € HTVA. www.veton.be