Faysel, accusé d’un coup de couteau mortel à Charleroi: une reconstitution a eu lieu ce lundi 5 décembre

Le dimanche 3 juillet, vers 23 heures, une violente dispute oppose Faysel, un quadragénaire qui habite à l’avenue de l’Europe à Charleroi à un homme qui vit dans le même immeuble, un homme soupçonné d’être un dealer. Dans le bâtiment, les heurts ne sont pas rares entre les occupants « légaux » et les « illégaux ». La dispute entre Faysel et Halil démarre d’ailleurs au sein de la bâtisse avant de se poursuivre sur le trottoir jusqu’en face du palais des Beaux-Arts à quelques centaines de mètres de là.

Lire aussi Il poignarde un homme en rue à Charleroi et prend la fuite avant de se rendre: Faysel est inculpé de meurtre et reste en prison

Dans ce quartier chaud, la bagarre est suivie par les caméras de surveillance urbaine mais aussi par les témoins qui ont filmé toute la scène. Faysel a donc été amené à reproduire ses faits et gestes de la nuit du drame : la course-poursuite à pied avec Halil alors qu’il a une… casserole à la main, le moment où lui et Halil s’insultent en arabe, celui où Halil constate que son GSM est cassé et fonce sur lui…