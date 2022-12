«On n’est pas des robots, on n’est pas des numéros»: une soixantaine d’organisations manifestent contre l’ordonnance «Bruxelles Numérique» du ministre Clerfayt

Elles revendiquent plus d’inclusion numérique dans les administrations publiques. Le rassemblement lancé à l’initiative de l’ASBL Lire et Écrire Bruxelles a mobilisé plusieurs centaines de personnes. Les différentes organisations souhaitaient faire entendre leur désaccord avec l’ordonnance du ministre. Elles défendaient également le droit à des guichets accessibles pour tous. Les manifestants ont entonné des slogans tels que « On n’est pas des robots, on n’est pas des numéros » ou « On veut quoi ? Des guichets » pour montrer leur mécontentement.

L’ordonnance que prépare actuellement la Région bruxelloise pour numériser toutes ses démarches administratives soulève des craintes parmi les manifestants. Fabien Masson, coordinateur numérique à l’ASBL Lire et Écrire Bruxelles fait état des revendications. « Le digital par défaut dans l’ordonnance est problématique. Nous voulons des possibilités de retour en arrière dans les démarches et des garanties sur les alternatives au numérique, notamment en maintenant des guichets accessibles à tout le monde » développe-t-il. « Nous ne voulons pas non plus que tout le monde dépende des géants du numérique et des GAFAM pour activer ses droits de citoyen. »

« Manque de compétences numériques » « Des gens manquent de compétences numériques et les centres qui les forment ne sont pas financés » ajoute Stefan Platteau, représentant de Caban (Collectif des acteurs bruxellois de l’accessibilité numérique). « Le ministre Clerfayt promet une stratégie d’accompagnement dans la numérisation. Ces personnes accompagnées se retrouvent souvent dans nos services mais il faut que notre financement suive. »

Le comité humain du numérique, collectif bruxellois créé en 2021, a pris la parole pour défendre son « Code du numérique », un appel à tenir compte de trois demandes : des services publics et privés proposant un accompagnement humain, du numérique utilisé uniquement au service de l’humain et une interdiction d’être obligé par l’État d’utiliser un service privé pour bénéficier des droits de citoyen. Le cabinet de Bernard Clerfayt, a déjà réagi mardi. « Le projet d’ordonnance n’est qu’en fin d’écriture et ne devrait pas passer devant le parlement bruxellois avant le printemps 2023, après validation du gouvernement », souligne la porte-parole. « Le ministre est à l’écoute des revendications des acteurs de terrain et les a déjà rencontrés la semaine passée. L’objectif de l’ordonnance n’est pas de fermer des guichets mais d’encadrer la numérisation déjà existante pour simplifier les aspects administratifs. Le but est donc de désengorger les administrations afin que les personnes à l’aise avec le numérique puissent faire les démarches à domicile et que les guichets offrent plus de temps aux personnes subissant la fracture numérique. Les données seront gérées par des plateformes bruxelloises et répondront aux exigences de confidentialité du RGPD européen », conclut le cabinet.