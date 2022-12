Plus de 40 amendes pour un montant de 11.500 euros: terrible mésaventure pour cet automobiliste, «À chaque fois que je vais à la boîte aux lettres, j’appréhende, j’ai peur de perdre mon permis»

Il l’a acheté sur leboncoin et trouvé le bon moyen de ne perdre aucun point, sur le dos de Stanislas qui lui a vendu son fourgon l’hiver dernier. À la charge de l’acquéreur, le transfert de la carte grise n’a jamais été réalisé et dix mois plus tard, toujours propriétaire officiel du véhicule, Stanislas n’en peut plus de recevoir des amendes à son domicile de Reims : 42 au dernier pointage ce lundi 5 décembre, pour un montant de 11.500 euros et une perte virtuelle de 53 points sur son permis.

« À chaque fois que je vais à la boîte aux lettres, j’appréhende : est-ce que je vais encore en recevoir aujourd’hui ? Certains jours, il n’y a rien. D’autres jours, ça arrive par quatre ou cinq. Je suis technicien. Je roule beaucoup pour mon travail et j’ai peur de perdre mon permis. Ça me stresse tellement que je prends des cachets. », déclare-t-il auprès de nos confrères de L’Union.