L’opération «Noël Kiwanis dans la Cité» fête ses 40 ans à Bruxelles

Cette année, cette grande collecte se déroule le dimanche 11 décembre entre 10h et 15h30. Vous pouvez déposer vos jouets, vivres et vêtements pour enfants/adolescents aux endroits suivants : au square Meudon à Woluwe-Saint-Lambert, au parvis Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre, à la place Wiener à Watermael-Boitsfort, au parvis Saint-Pierre à Uccle et au carrefour entre le boulevard Mettewie et l’avenue Candries à Molenbeek-Saint-Jean.