Crise de l’énergie: la plateforme pour les aides aux entreprises wallonnes sera accessible à la mi-janvier

Début octobre, le gouvernement wallon avait annoncé avoir débloqué 505 millions d’euros, dont 175 millions d’euros d’aides directes, pour soutenir les entreprises et les indépendants confrontés à la flambée des prix de l’énergie. Mais depuis, rien n’avait bougé, dénonçait régulièrement l’opposition.

« Nous avons décidé de travailler sur des estimations et nous devons prendre en compte des situations très diverses, avec des documents comptables pour le dernier trimestre 2022 qui ne seront disponibles qu’au début de l’année prochaine », a justifié le ministre Borsus. « Mais les arrêtés ont été adoptés par le gouvernement le 1er décembre dernier ; une liste de questions est disponible depuis lundi et la plate-forme de demandes sera accessible à la mi-janvier. Les entrepreneurs concernés pourront y introduire leur demande et tous les documents nécessaires », a-t-il ajouté.