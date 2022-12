Gros coup dur pour Anderlecht? Julien Duranville est sorti sur blessure contre Panetolikos!

Trois jours après avoir partagé contre l’OFI Crète, Anderlecht l’a emporté pour la première de Brian Riemer contre Panetolikos (1-2), en amical ce mardi après-midi lors de son stage hivernal qu’il clôturera mercredi.

Mais l’après-midi aurait pu plus belle pour les Mauves si le jeune Julien Duranville ne s’était pas blessé. Monté sur la pelouse à l’heure de jeu, le jeune joueur de 16 ans a dû quitter ses coéquipiers sur blessure un quart d’heure plus tard. Et cela semblait sérieux…