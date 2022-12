Lidl, Delhaize, Colruyt, Carrefour…: 64,5% des Belges achèteront des promos pour les fêtes de fin d’année, «nous avons constitué nos stocks en conséquence»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans les folders des grandes surfaces belges, depuis ce début décembre, le saumon fumé, les bouteilles de bulles et les volailles sont en bonne place. C’est que la période de fin d’année, pour ces enseignes, est l’un des temps forts de l’année. Et alors que la crise du pouvoir d’achat fait rage et que les consommateurs ont réduit leurs dépenses, ils savent aussi que les fêtes seront malgré tout l’occasion pour de nombreux Belges de fermer un peu les yeux sur le ticket de caisse et de se faire plaisir.

Selon une étude de Lidl, un Belge sur trois dépensera moins de budget pour le repas de Noël que les années précédentes. Le menu de fête va se simplifier et le prix sera un facteur déterminant dans le choix des produits de fête.

Les consommateurs vont principalement acheter des produits en promotion (64,5 %), opter davantage pour les marques distributeurs (43 %) et privilégier les produits moins luxueux dans le caddie (41 %).