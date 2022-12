Un bouchon lyonnais dans le centre de Nivelles, le Cigalon toujours aussi rempli 33 ans plus tard

Le Cigalon se cache dans une petite rue du centre de Nivelles, on pourrait presque passer à côté si on ne connaissait pas l’endroit. À proximité, un parking privé précieux pour les clients. Pourtant, en passant la porte de l’établissement, nous plongeons dans une atmosphère typiquement lyonnaise, celle d’un bouchon. Et en semaine, sur un temps de midi, les tables sont toutes occupées. Un signe qui ne trompe pas. Une vraie adresse locale. Aurélie vous y accueille directement avec gentillesse afin de présenter votre table.

Ici, la gourmandise est un art et le bon vin un plaisir, à l’image des guirlandes d’excellentes cuvées rangées sur les étagères. La cuisine est ouverte et le chef Jean Dubois, autodidacte des fourneaux, prépare ses recettes, le sourire aux lèvres. Une terrasse se trouve aussi à l’arrière.