Après une première date très vite sold out, The Weeknd ajoute une date de concert au Stade Roi Baudoin

Face au succès de la première date de The Weeknd au Stade Roi Baudoin, Live Nation vient d’annoncer une nouvelle représentation, le mercredi 12 juillet, soit le lendemain de la première, déjà complète.

Les tickets de cette date supplémentaire à la tournée « After Hours til Dawn Tour » seront mis en vente ce vendredi 9 décembre, dès 10h via www.livenation.be et www.ticketmaster.be.