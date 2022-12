David Goffin a repris le chemin des courts d’entraînement depuis une dizaine de jours. Avec, ce mercredi, une petite pause bien méritée pour souffler les 32 bougies de son gâteau d’anniversaire. Connu pour être un « tardif » dans sa maturité (« à 17 ans, j’en faisais encore 15 »), le nº1 du tennis belge ne fait pas encore de fixation sur son âge, même s’il est conscient qu’il en est déjà à sa 11e année sur le circuit professionnel.

Et sur sa dernière saison 2022, le Liégeois tire un bilan sans concession. « Si je dois résumer ma saison en un mot, je dirais : inconstante. Je termine aux alentours de la 50e place mondiale (NDLR : 53e exactement), ce n’est pas la meilleure de mes saisons, ça, c’est sûr. Mais il y a quand même eu du positif, de bonnes choses. Je pense à mon titre sur terre battue (NDLR : ATP 250 à Marrakech), j’ai aussi joué de très bons matches, en battant notamment Carlos Alcaraz, nº1 mondial à Astana, avec encore quatre balles de match contre Nadal à Madrid… Je n’oublie pas non plus mon quart de finale à Wimbledon qui… ne m’offre finalement aucun point ATP. C’est un fait qui a son importance sur mon classement actuel. J’aurais pu terminer l’année plus haut dans le ranking avec les points de ce quart en Grand Chelem. Il ne faut pas l’oublier. Donc, je me dis à la fin de cette saison qu’il faut surtout que je retienne le positif. Même si, c’est vrai, je n’ai pas l’habitude de faire des saisons autant en dents de scie, avec pas mal d’élimination d’emblée (NDLR : 15 au total !) et de bonnes choses dans l’autre sens, et donc un niveau de jeu variable… »