Le petit train du Père Noël et de ses lutins traversera Lobbes et ses villages du 19 au 22 décembre

Du 19 au 22 décembre prochain, le train du Père Noël fait son grand retour à Lobbes et ses villages ! Ne manquez surtout pas son passage. L’an dernier déjà, le train avait parcouru la Commune, mais crise sanitaire oblige, les arrêts de celui-ci n’avaient pas été communiqués afin d’éviter les rassemblements. « Cette année, nous ne sommes pas contraints à la discrétion et nous pourrons ainsi mettre un peu de joie, de musique et d’étoiles dans les yeux des enfants de l’entité », explique le bourgmestre Lucien Bauduin.

Mais il n’y en aura pas que pour les plus jeunes : les personnes âgées de l’entité qui résident à la Visitation, par exemple, pourront aussi profiter du passage de la petite locomotive. « Nous sommes vraiment dans cette dynamique d’offrir un peu de chaleur aux personnes isolées ainsi qu’à ceux qui rencontrent des difficultés à cause des crises qui se sont succédé. »