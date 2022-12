«Prenez soin de vous»: les bons conseils du docteur Cymes Le toubib du petit écran s’intéresse cette semaine aux douleurs articulaires et à comment les vaincre. Nathalie Guyon/FTV

Par Frédéric Seront

« Aïe, aïe, aïe, ouille, aïe, aïe, aïe », chantait Jacques Dutronc dans les années 60. Des exclamations que des millions de gens entonnent tous les jours, non pas pour s’être frottés à un cactus comme dans la chanson, mais bien en raison de leurs douleurs articulaires. Un véritable fléau qui peut pourrir la vie du matin au soir. Pour autant, doit-on considérer ce mal comme une fatalité ? Michel Cymes va tenter de prouver que non dans l’émission de ce mardi. Entouré d’une équipe de trois experts, il va accompagner Catherine, Arnaud et Farida pour les aider à vaincre leurs douleurs. Cervicales, poignets, genoux, hanches, épaules… Le corps humain compte plus de 400 articulations et autant dire qu’elles sont précieuses, car lorsqu’elles s’enrayent, ça peut faire mal, très mal, et devenir handicapant. Pendant plusieurs mois, les trois « cobayes » de l’émission vont suivre un programme sur mesure pour les aider à diminuer ou vaincre leurs douleurs chroniques. À la suite d’un accident, Catherine, 58 ans, souffre de douleurs d’arthrose aux pieds, mains, épaules et cervicales. Elle a dû renoncer à sa passion, la danse, et à certains gestes anodins du quotidien. Se sentant « dans un gouffre », Catherine est prête à tout pour s’en sortir. Du pilates à la marche nordique, en passant par la cryothérapie, Catherine devra apprendre à dépasser ses douleurs pour se remettre en mouvement.

Arnaud, 37 ans, souffre quant à lui de douleurs chroniques au dos, aux cervicales et aux poignets depuis qu’il est en télétravail à plein temps. Elles sont comme des « coups de couteau, des coups de poing » et empêchent le père de famille de pratiquer un sport et de jouer avec ses enfants. Grâce à un poste de travail revisité, sa thérapie par le mouvement, ses exercices de renforcement musculaire quotidiens et de respiration, Arnaud va renaître peu à peu.

Quant à Farida, 62 ans, chaque jour est pour elle une bataille. Pour s’habiller, descendre et monter les escaliers… Souffrant de douleurs au dos, aux genoux et aux épaules, elle devient de plus en plus sédentaire. En prenant conscience de son surpoids et en reprenant une activité sportive douce, avec la marche, y compris aquatique, elle va remonter à la surface.

Des gestes souvent simples Autant d’exemples qui peuvent inspirer chaque téléspectateur confronté aux mêmes douleurs. Mettant en lumière leurs parcours, Michel Cymes et son équipe d’experts prouvent qu’un simple petit coup de pouce peut parfois initier de grands changements et, surtout, qu’il n’est jamais trop tard pour agir. Et certaines astuces peuvent parfois être aussi faciles à mettre en application qu’avoir le dos droit, soutenu par un dossier lorsqu’on télétravaille, en gardant une distance de 50 à 70 cm entre les yeux et l’écran, avec les coudes qui forment un angle droit et les mains placées dans le prolongement des avant-bras.