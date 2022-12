La zone d’interdiction de captage de l’eau souterraine étendue autour de l’entreprise Flaurea à Ath

Pour rappel, suite à une rencontre entre la SPAQUE, le SPW Ressources naturelles et la Ville d’Ath le 7 décembre 2021, la Ville avait été informée que les eaux de captage entourant le site Flauréa, qui indique que cela n’a pas de lien avec l’exploitation actuelle du site, pourraient être fortement polluées et que ces pollutions pourraient alors représenter un danger, tant pour l’arrosage des jardins que pour la consommation humaine.

Ne voulant prendre aucun risque pour la population, le mayeur avait souhaité prendre immédiatement un arrêté d’interdiction de captage d’eau dans ce rayon de 100 mètres autour du site d’exploitation de la société, et invité les riverains disposant d’un site de captage à se faire connaître via l’adresse info@ath.be ou le 068 68 12 50 dans les meilleurs délais afin que des analyses plus approfondies puissent être réalisées.