« Binche va devenir de plus en plus verte » affirmait récemment le bourgmestre PS Laurent Devin, en énonçant toutes les mesures prises et à prendre en matière d’économie d’énergie. Une réflexion qui s’étend bien entendu à la mobilité. Depuis 2018, la Ville achète des véhicules électriques et sera équipée de deux camionnettes supplémentaires de ce type en 2023. De même, sept vélos à assistance électrique sont désormais mis à la disposition des agents communaux pour leurs petits déplacements.

La promotion du vélo et du vélo électrique est un axe fort de ce plan d’économie durable. - David Claes

Mais ce ne sont là que des mesures limitées. Le véritable enjeu – et il est de taille – c’est d’inciter un maximum de citoyens à utiliser le vélo pour circuler dans toute l’entité. Un défi impossible à relever si les aménagements adéquats ne suivent pas.