«Joséphine, ange gardien»: Mimie Mathy à la rescousse d’Ingrid Chauvin… pour la deuxième fois

Ingrid Chauvin est de retour dans « Joséphine, ange gardien ». L’héroïne de « Demain nous appartient » avait déjà tourné dans un épisode de la série de Mimie Mathy en 2016.

C’était même son premier tournage après la naissance de son fils, Tom. Elle y campait une mère de famille atteinte d’un cancer et était ravie de cette expérience. « Avec Mimie, on se connaît depuis longtemps, mais nous n’avions jamais pensé travailler ensemble », confiait-elle à l’époque. « Mimie, c’est une bosseuse et puis c’est tellement agréable de travailler avec quelqu’un qui a du talent comme elle. »