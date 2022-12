Des petites navettes électriques, semblables à des voiturettes de golf, dans le centre de Namur durant les fêtes

Durant les festivités mises en place pour les fêtes de fin d’année dans le centre de Namur, la circulation est interdite. Durant la mise en piétonnier, la Ville répond à une sollicitation de l’association des commerçants en proposant des navettes gratuites, qui permettront ainsi de se déplacer dans le centre. Le service est ouvert à tous et toutes, mais vise surtout à pouvoir aider les personnes à mobilité réduite ou âgées, celles accompagnées d’enfants en bas âge ou les personnes avec leurs achats de Noël.

« Pour la première fois, ce sont des véhicules avec un moteur 100 % électrique qui circuleront dans la capitale wallonne », explique la Ville dans un communiqué. « Ces petites voiturettes de golf sont homologuées pour la route et sont adaptées à une circulation urbaine grâce à leur vitesse limitée et leur absence de bruit et de pollution. Le pilotage de ces véhicules est confié à l’asbl #Namur Inc. qui a géré les pousse-pousse de 2016 à 2022 ainsi que le Tuk-Tuk de Namur depuis le printemps 2021. »