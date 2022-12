Les trois lauréats du Prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2022 sont connus: un projet bruxellois parmi les gagnants

La ministre de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Karine Lalieux, a remis en main propre un chèque de 10.000 € à trois organisations. Chaque année, grâce au Prix fédéral de lutte contre la pauvreté, le gouvernement fédéral met en lumière un certain nombre de projets, d’organisations ou de personnes, qui méritent une reconnaissance particulière pour leurs efforts visant à mettre fin à la pauvreté.

Partant du constat que l’illectronisme est le nouvel analphabétisme, le lauréat wallon «Fondation pour l’inclusion numérique» fournit gratuitement des smartphones et des tablettes reconditionnés à des personnes vulnérables à la fracture numérique. Des formations gratuites sont également réalisées et le smartphone ou la tablette sur lequel le bénéficiaire a appris lui est ensuite offert.

Enfin, l’organisation flamande «Digitaal inclusieve wijk - Elegast, Stad Antwerpen en Saamo» a pour concept de faire des quartiers numériquement inclusifs, basés sur 5 piliers: l’accès au wifi et à un appareil, un soutien individuel, un soutien de groupe, des formations et des communications aux habitants du quartier. Ceci afin de lutter contre l’exclusion numérique dans une optique de proximité, avec les résidents locaux, les bénévoles, et les organisations du voisinage.