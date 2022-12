Grâce à son défi, la Mouscronnoise Marjorie Demullier a récolté 1.600€ pour l’Envol

Il y a un mois, Marjorie Demullier réalisait un défi fou : faire de la plongée sous-marine en chaise roulante actionnée à la force de ses bras. Un défi qui n’avait encore jamais été réalisé ! Et ce fut un succès ! « Ça a été un défi compliqué. Mais on n’a rien lâché ! », souligne Marjorie Demullier.

Ce lundi soir, Marjorie bouclait la boucle de ce challenge qui lui a demandé 2 ans et demi de préparation. En effet, ce défi, elle ne l’a pas fait seul, mais elle ne l’a pas non plus fait que pour elle. Marjorie a pu offrir un chèque de 1.600 € à l’Envol, un service d’accueil mouscronnois à destination de personnes porteuses d’un handicap. « Je suis fière de me dire qu’à mon niveau, j’ai pu vous apporter quelque chose. » C’est avec bonheur et reconnaissance que les représentants de l’Envol ont accepté ce chèque : « Marjorie, avec ta joie de vivre tu irradies les gens autour de toi. Grâce à ça, les gens sont toujours partants et prêts pour tes défis, à tes côtés ! »