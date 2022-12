Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« C’est un projet ambitieux qui remporte l’adhésion d’une partie de la population. Mais c’est aussi un changement important qui, comme tous les changements, fait peur, pose des questions et apporte des craintes, voire du mécontentement chez certains », introduit Stéphanie Scailquin, échevine de l’Urbanisme et de l’Attractivité urbaine à Namur. Voilà le projet d’extension du piétonnier bien résumé, avant que les ingénieurs et architectes présentent leur vision aux Namurois présents en nombre lors de la réunion des gros chantiers, ce lundi soir.