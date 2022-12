Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s’exprime au sujet des «VRS»: «Il y a bien une épidémie, mais les chiffres ne sont pas exceptionnels»

Plusieurs hôpitaux pédiatriques ont tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière en raison du grand nombre de jeunes patients atteints d’infections respiratoires, comme le virus VRS. Avec l’arrivée de l’hiver, les maladies respiratoires sont traditionnellement de plus en plus nombreuses, mais selon les hôpitaux, la recrudescence de cette année est « sans précédent ».

Le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke, a réfuté cette affirmation devant la commission parlementaire mardi. Il y a effectivement une épidémie, et le nombre de tests positifs pour le VRS est maintenant plus élevé que les deux hivers précédents. Mais les chiffres sont moins élevés qu’en 2018-2019 et 2019-2020, les années précédant la pandémie de corona, a-t-il précisé.