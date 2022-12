Gaetano Sedici, tué à Prés-Javais, était très attaché et protecteur envers sa famille

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés pour des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans.

Lire aussi Gaetano Sedici jouait le rôle de grand frère pacificateur dans le quartier: «Il a juste eu le temps de nous regarder avant de s’effondrer»

Il était très attaché à sa famille et aux valeurs de cette dernière. L’homme était d’origine sicilienne mais né en Belgique. À l’âge de 17 ans, il avait entamé son parcours commun avec sa compagne, alors âgée de 14 ans, mais qu’il connaissait depuis toujours. Gaetano Sedici s’est montré patient jusqu’à la majorité de la jeune femme et s’est installé avec elle. Le couple a vécu une histoire d’amour ininterrompue et donné naissance à deux filles, qui étaient considérées comme des princesses par leur père.