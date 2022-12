Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Igor De Camargo a laissé la Belgique derrière lui, au mois d’août, une fois les crampons raccrochés après une ultime pige au RWDM et une fois l’année scolaire de ses enfants terminée. L’ancien attaquant l’a pourtant promis : il reviendra chez nous car il rêve d’y devenir entraîneur principal. En attendant, celui qui a fait les beaux jours du Standard et du Racing Genk vit au Brésil avec sa famille. À Porto Feliz, dans l’État de São Paulo, plus précisément. C’est là qu’il s’accommode à son nouveau quotidien de « retraité des terrains ». Travaillant dans une entreprise de compléments alimentaires (WCUP), l’ex-Diable rouge (9 caps) passe néanmoins des journées bien remplies au boulot, tout en continuant à suivre attentivement son sport de cœur.

Igor De Camargo, après la fin de votre carrière de joueur, votre famille et vous êtes revenus au Brésil. Comment se passent ces premiers mois sans le football au centre de votre vie ?

Super. Avant de quitter la Belgique, nous avons donné une petite période de vacances aux enfants en juillet et août. Puis, j’ai profité de ces quelques mois pour installer ma famille ici. Mon but était que l’on soit ensemble, que tout soit mis en place, avant de reprendre de manière intensive le boulot. Honnêtement, les journées sont vraiment chargées. Je pensais prendre un peu temps pour me détendre, mais ce n’est pas forcément le cas (il sourit). Faute de temps, je n’ai même pas eu l’occasion de rejouer une fois au football pour le plaisir. Mes enfants, eux, ont eu un temps d’adaptation ici au Brésil car, vu que le calendrier scolaire est différent qu’en Belgique, ils ne reprendront qu’en janvier normalement. Ça tombe bien, afin d’appréhender cela sans stress.

Vous avez votre diplôme d’entraîneur UEFA A en poche, mais il n’est pas encore l’heure de revenir sur les terrains ?

Non, je veux d’abord prendre un peu de temps pour moi et terminer de mettre les choses en place pour ma famille avant d’enchaîner en force (sic). Je serai d’ailleurs de retour brièvement en Belgique la semaine prochaine pour régler deux-trois choses. C’est vrai que j’ai reçu des offres de quelques clubs, mais ce n’était pas ma priorité à ce moment-là. Je sais que le jour où je m’engagerai en tant qu’entraîneur, j’aurai moins de temps pour les miens…

Les Brésiliens étant de grands amoureux du football. Comment le pays vit cette Coupe du monde ?