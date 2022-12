Depuis le 1er décembre, le CHU de Liège commence aussi à faire payer 20€ les non-présentations à des rendez-vous médicaux: «Le principe général est d’éduquer ces patients pour qu’ils se comportent de manière citoyenne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le premier décembre, dans cinq services tests, le groupe CHU de Liège a décidé d’appliquer un forfait de 20 euros à tous les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical.

Un système qui s’étendra progressivement à l’ensemble de ses services et de ses sites d’ici six mois.

« Le principe général est d’éduquer ces patients pour qu’ils se comportent de manière citoyenne, explique la directrice financière du CHU, Isabelle Degand. En effet, les délais pour obtenir un rendez-vous sont de plus en plus longs et il faut respecter tous ceux qui attendent dans la file. »