Voici comment les terroristes du 22 mars ont été identifiés, le parquet fédéral expose tous les éléments d’enquête

Le procès des attentats de Bruxelles a repris ce mardi malgré une nouvelle absence d’un membre du jury. Le 2e juré effectif a dès lors été remplacé par le premier suppléant.

Les magistrats fédéraux Bernard Michel et Paule Somers ont ensuite lu à intervalle régulier leur acte d’accusation ce mardi devant la cour d’assises de Bruxelles délocalisée au Justitia à Haren. Une lecture d’un document d’environ 500 pages reprenant les principaux éléments d’enquête qui ont permis entre autres l’identification, la traque et l’arrestation des suspects des attaques du 22 mars 2016 qui ont coûté la vie à 32 personnes et blessé des centaines d’autres. Cette lecture est prévue jusqu’à jeudi. Nous vous en résumons les principales étapes.