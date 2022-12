Yves est le père de Coline et l’ex-mari de Magali, toutes les deux tuées à Kraainem dans la nuit du 23 au 24 mars dernier. Ce mardi, nous avons pu le joindre. Il nous dirige vers son avocat Me Sven Mary, mais il nous dit quand même ceci : « Ma fille Coline ne méritait certainement pas ça ! Il est malheureux de vivre 10 ans avec le compagnon de sa mère et puis… de subir cela. C’est horrible ! Des parents séparés et des parents divorcés, il y en a beaucoup… On confie son enfant à un beau-père ou à une belle-mère, et elle se retrouve assassinée, sauvagement, comme ça a été le cas ici… Voilà le monde dans lequel on vit ».