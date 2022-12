«J’avais tellement peur, je ne savais pas comment mon fils allait se débrouiller»: Samantha tombe «dangereusement malade» dans un centre de vacances cinq étoiles TUI

En août dernier, Samantha Broadbent et son fils de 13 ans partent en vacances en République Dominicaine pour fêter la fin de l’école primaire de ce dernier. Les deux vacanciers se rendent alors au Grand Sirenis Punta Cana Resort, un hôtel cinq étoiles partenaire de la société de vacances Tui rapportent nos confrères du Mirror.

Le 21 août, alors qu’ils devaient prendre l’avion pour rentrer chez eux, Samantha a commencé à ressentir des crampes douloureuses et une diarrhée. Inquiète pour sa vie, l’anglaise pensait ne pas pouvoir prendre son vol.

« J’avais tellement peur et je ne savais pas comment mon fils allait se débrouiller avec moi dans un hôpital à plus de 5 000 km de chez lui », a-t-elle déclaré à NeedToKnow.Online. « Heureusement, nous avons pu prendre notre vol, mais en arrivant à la maison, je suis tombée gravement malade et ma température est montée en flèche ».