À peine refaite, la place du Monument aux martyrs de Charleroi est recouverte de mousse: «C’est une réaction normale qui devrait se réguler dans les semaines à venir»

Refaite il y a quelques mois, la place du Monument est encore encerclée de barrières nadar. Mais pourtant, de près ou de loin, elle n’a pas vraiment l’air d’être de première jeunesse… La cause ? Une fine, mais très visible, couche de mousse recouvrant l’entièreté de la place. La Ville de Charleroi a tenu à rassurer les Carolos : c’est une réaction tout à fait normale.

Un procédé naturel

Ce qui est à l’origine de cette prolifération, c’est le revêtement de la place, qui n’est pas pavée. « L’entrepreneur a réalisé une pose de dolomie, c’est une espèce de sable tassé, qui se stabilise quand il durcit. Cela donne un rendu plus naturel une fois terminé. Seulement, pour réaliser ce mélange, il y a la possibilité chimique, ou la possibilité de recourir à un liant végétal. Dans un souci d’écologie, nous avons décidé d’employer la solution végétale. Le processus de solidification est maintenant en cours, et la formation de mousse peut être un effet indésirable, mais pas anormal. Nous étions, nous aussi, très étonnés de voir ce tapis vert se former », déclare la porte-parole de la Ville de Charleroi.