Meurens Natural élue Entreprise de l’Année: «Ce prix pourrait nous ouvrir des portes au niveau international»

Parmi les trois finalistes, les responsables de la société hervienne espéraient secrètement remporter ce prestigieux prix. « On y croyait ! On est une entreprise familiale qui a réussi sa reconversion industrielle. Nos produits sont sains pour la santé et durables. Parfaitement dans l’air du temps » souligne Bruno Meurens qui rappelle l’incroyable croissance de l’entreprise. « Sur ces cinq dernières années, on a une moyenne annuelle de 24 % de croissance. C’était un beau cocktail pour obtenir ce prix ! »