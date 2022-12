Double meurtre de Kraainem: Pierre est décrit par ses collègues de la RTBF comme un personnage sombre et mystérieux, «c’était un mythomane, un affabulateur, comme s’il éprouvait un plaisir à faire avaler des couleuvres aux gens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant son arrestation du 26 mars dernier, Pierre Devalet (50 ans) travaillait comme ingénieur du son à la RTBF. Il était actif dans toutes les émissions de la Première (en radio), sauf pour la Matinale. Et il était plus particulièrement à la manœuvre de « Par Ouï-dire », l’émission de Pascale Tison, diffusée à 22 heures. Il s’agit d’un long format (fiction, documentaire, archive…), décrit comme un « trésor acoustique » où ses talents d’ingénieur du son, « sensible et subtil » étaient salués. Originaire de la région de Libramont, ingénieur de formation, Pierre Devalet a enchaîné par des études à l’IAD (Institut des Arts et Diffusion), tant il était passionné par le son.