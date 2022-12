Rance tient enfin sa première victoire en P3D Hainaut après un 0 sur 39: «J’ai senti qu’on allait gagner»

Il aura fallu attendre quatorze journées de championnat pour voir Rance engranger ses premiers points. Après une première partie de saison cauchemardesque, qui les a notamment vus concéder une défaite cinglante 15-0 à Erpion, les hommes de Sébastien Vanhee sont en effet parvenus à mettre fin à cette spirale infernale en étrillant leurs homologues de Gosselies B dimanche dernier (1-4), pour le plus grand soulagement de tout un club. « C’est clair qu’après treize défaites et autant de buts encaissés, ça a été une libération. Ça fait beaucoup de bien au moral », assure l’attaquant rançois Christopher Becker, qui avait eu un bon pressentiment avant la rencontre. « Honnêtement, quand je suis arrivé dans le vestiaire, j’ai senti qu’on allait gagner. On rigolait tous et il y avait beaucoup de camaraderie. Je pense d’ailleurs que ce qui a fait notre succès, c’est notre solidarité. On s’est tous battus les uns pour les autres. J’ai certes inscrit les deux premiers buts, mais ce qui m’importe, c’est la victoire d’un groupe. Je pense que c’est de bon augure pour la suite. Je ne dis pas qu’on va se sauver, même si j’y crois toujours, car ce ne sera pas une tâche facile ; mais on ne sera plus un oiseau pour le chat pour certaines équipes. En tout cas, si on arrive à sauver ce club, ce sera une récompense pour tout ce comité, qui fait en sorte qu’on soit bien. »

« Ça faisait un moment qu’on méritait ça »

Il faut dire que ce dernier s’est beaucoup démené en compagnie de l’entraîneur Sébastien Vanhee – qui a dû composer avec un effectif constitué sur le tard – pour tenter d’obtenir des résultats. « Le comité n’a malheureusement pas su former un noyau avant le 15 août et c’est ça qui a compliqué les choses jusqu’à maintenant. Mais malgré ça et ce 0/39, il a toujours été derrière nous et ça, chapeau. Il faut le remercier. Cette victoire récompense en tout cas le boulot que le comité a fait depuis le début de saison. Il le mérite, tout comme le coach », poursuit l’intéressé, qui n’avait jamais vécu pareille situation auparavant. « J’ai été sollicité par Quentin Masure et Séba (NDLR : Vanhee), avec lesquels j’avais fait une saison à Fraire où ça s’était vraiment bien passé, pour venir les aider à Rance et c’est clair que quand on est arrivé, on ne s’attendait peut-être pas à ça. Pour des gars comme Masure, Toscano et moi qui avons joué un peu plus haut, c’était la première fois qu’on se retrouvait dans cette situation, avec un 0/39. »

Ce bilan catastrophique ne cessant de prendre de l’ampleur au fil des semaines, le doute a même commencé à planer quant à l’obtention d’un premier succès cette saison. « C’est clair qu’on a commencé à douter. Mais d’un côté, on n’était pas passé loin de prendre des points lors de trois ou quatre matches. Ça faisait un moment qu’on méritait ça. C’est donc une récompense pour tout un groupe et ça en appellera peut-être d’autres par la suite. »