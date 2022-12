Le parc canin de Jemappes vient d’ouvrir… Nicolas Martin et son chien Scott l’ont testé en primeur: «J’ai toujours adoré les golden retrievers!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le parc de Jemappes s’est tout récemment doté d’un parc canin. Dans cet espace clôturé de 800 m², les chiens peuvent s’amuser en toute liberté puisqu’il est possible de lâcher son animal. Ce projet d’environ 8.000 € propose trois espaces de jeux. Une zone avec des pneus, une avec des piquets en bois permettant le slalom et enfin, une plateforme surélevée. Le tout, entouré d’un grillage et d’un sas de deux portes pour éviter qu’un chien sans laisse ne prenne la poudre d’escampette.