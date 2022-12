Maroc – Espagne: la police ferme certains grands axes de Bruxelles par crainte de débordements!

Sur ordre de police, le tunnel Porte de Hal direction Midi est fermé ainsi que le boulevard du Midi en direction de la Porte d’Anderlecht. La police met en garde et conseille d’éviter le secteur Midi/Lemonnier.

Le Maroc s’est qualifié pour la première fois de son histoire en quarts de finale d’un Mondial, en faisant chuter l’Espagne à l’issue des tirs au but (0-0, 3 t.a.b à 0) mardi à Doha. A Bruxelles, la police craignait de nouveaux débordements ce mardi soir.

Sur le boulevard Lemonnier une quinzaine d’habitants du quartier font tampon entre la foule d’une part et les forces de l’ordre et le centre-ville d’autre part. « On veut éviter qu’il y ait des incidents », explique l’un d’eux.