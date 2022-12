Attention si vous allez bientôt en France, les Belges sont bien plus flashés que les autres étrangers

Il est un titre dont nous nous passerions bien. Nous sommes de loin les conducteurs étrangers les plus flashés en France. Selon les statistiques de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), 310.353 contraventions ont été dressées contre des Belges en 2021, soit une moyenne quotidienne de 850. La hausse est de 26,2 % par rapport à 2020. Ce n’est pas la plus spectaculaire. Les Autrichiens sont à +49,4 %, mais ils n’ont reçu que 9.605 p.-v. Les Hollandais enregistrent aussi une forte progression (+43,5 %), mais avec 200.863 amendes il demeure encore une marge de 110.000 pour qu’ils nous rattrapent.

Le deuxième pays le plus verbalisé dans l’Hexagone est l’Espagne avec 273.482 p.-v. Rappelons qu’elle compte plus de 47 millions d’habitants, quatre fois plus que nous. L’Allemagne est troisième avec 205.896 p.-v. devant les Pays-Bas. La Suisse se classe 5e avec tout de même 140.001 p.-v. pour 8,7 millions d’Helvètes. C’est simple, les Belges représentent 14,2 % de tous les conducteurs étrangers auteurs d’un excès de vitesse en 2021.