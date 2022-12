Des centaines de milliers d’euros de subsides délivrés par la Ville de Charleroi contre l’avis du directeur financier

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une réunion « de crise » s’est tenue ce mardi matin à l’Hôtel de Ville carolo en présence de l’ensemble du Collège, composé du bourgmestre Paul Magnette et de ses échevins, ainsi que du directeur financier Eric Wartel. Le sujet ? Les subsides ! Chaque année, la Commune en distribue entre 1,4 (selon les autorités) et 3 millions d’euros (selon un chiffre déjà cité par l’opposition au conseil) à des ASBL, clubs sportifs, maisons de jeunes, institutions culturelles, etc. Naturellement, le tout est soumis au contrôle du directeur financier, avec différentes étapes qui varient en fonction du montant octroyé.