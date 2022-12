Les Marocains de Bruxelles en fête après l’exploit historique de leur équipe en Coupe du monde

Pour mesurer l’exploit que vient de réaliser le Maroc, il faut en mesurer la dimension historique. C’est tout simplement la première fois qu’un pays d’Afrique du nord atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde. Après avoir battu la Belgique 2-0, voilà que les Lions de l’Atlas ont pris la mesure de l’Espagne aux tirs au but. Et dans les rues de Bruxelles, à l’heure d’écrire ces lignes, c’est bien la joie et les scènes de rassemblement qui prédominent.

Bien loin du triste tableau laissé après la victoire contre la Belgique. Le 27 novembre, des supporters, – ou plutôt des casseurs –, avaient envahi le boulevard Lemonnier. Des scènes de violence avaient éclaté dans la rue, des voitures brûlées, des façades abîmées… Dans le cas présent, des gens du quartier eux-mêmes veillent à ce que tout se passe dans le calme, en faisant tampon entre la foule et les policiers.