Les politiques flamands sont les champions des dépenses pour des publicités sur Facebook. La N-VA a dépensé en moyenne 2.560€ par jour au cours des trois derniers mois (sans compter les sections plus locales). Le Vlaams Belang, lui, atteint les 1.966€. Quant au PTB, unique parti national, il décroche la troisième place : 1.212€. Leurs présidents ne sont pas en reste puisque le montant journalier de Tom Van Grieken s’élève à 918€. Pour Bart De Wever, on tourne autour des 580€. Et pour Raoul Hedebouw, comptez 316€.

Généralement, les partis dépensent davantage pour leurs propres pages que pour celles de leur président. Deux exceptions : Vooruit et le MR. Les publications de Conner Rousseau ont été sponsorisées pour 526€ par jour en moyenne, contre 160€ pour Georges-Louis Bouchez. Alors qu’au niveau de leur parti, on était respectivement à 213€ et 102€.