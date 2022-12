TotalEnergies et ses filiales seront exclues des aides du gouvernement wallon: «Seules les entreprises dont l’activité est reprise dans une liste limitative de Code NACE sont éligibles»

Lundi, dans votre journal, le chef de file du PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango, s’indignait des millions que TotalEnergies, via ses filiales wallonnes, pouvait obtenir des autorités wallonnes, à, l’occasion des nouvelles aides prévues pour aider les entreprises à faire face à la crise énergétique. « TotalEnergies a la garantie d’avoir entre 1 et 8,5 millions d’euros alors que la multinationale profite de la crise et qu’elle n’en a pas besoin avec ses 17 milliards de bénéfices. Inacceptable ! » Deux types d’aides étaient dans le viseur du PTB : celles obtenues via le « carbon leakage » et de nouvelles aides directes. Cela a fait réagir le cabinet du ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, qui affirme que TotalEnergies et ses filiales seront exclues des aides.

Cela change en 2022 « Seules les entreprises dont l’activité est reprise dans une liste limitative de Code NACE sont éligibles aux aides « carbon leakage ». Or cette liste a été modifiée par les nouvelles lignes directrices et les codes NACE des filiales TotalEnergies Petrochemicals Feluy et Ecaussinnes ainsi que TotalEnergies Polymers Antwerp (site de Feluy) ne sont plus repris. Sur base des nouveaux codes, ces sites ne sont donc plus en droit de recevoir cette aide à partir des compensations 2021. » Lisez dès 2022, puisque ces aides leur avaient encore été attribuées l’an dernier.

Quant aux nouvelles aides directes, l’intervention du ministre Borsus, en Commission de l’économie le 22 novembre n’avait pas dissipé les doutes du PTB qui s’inquiétait de l’ingénierie que peut prévoir une multinationale pour rapatrier des fonds et présenter, pour ses filiales, des bilans permettant de recevoir ces aides.