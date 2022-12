Idées cadeaux tech pour les fêtes: voici notre liste pour cette fin d’année

Secteur très prisé par les constructeurs depuis quelques mois/années, les wearables ont le vent en poupe. Chaque constructeur propose d’ailleurs sa vision de la montre connectée avec plus ou moins de fonctionnalités. On retrouve une base commune avec un suivi des activités et de la santé plus ou moins performant. Pour les plus sportifs, il faudra cependant parfois y mettre le prix pour obtenir quelque chose d’utile et performant.

> L’Oppo Watch Free à 99 euros. Plus « tracker d’activités » que montre, elle a cependant l’avantage d’avoir un design élégant et un prix attractif ( Notre test ).

> Huawei Watch GT 3 (ou Pro) à partir de 189 euros (ou à partir 299 euros). Son fort ? Une autonomie de 14 jours défiant toute concurrence. Si Huawei est toujours sous sanction américaine, le constructeur chinois parvient à livrer une proposition solide pour une smartwatch avec l’aspect santé et sportif parfaitement maîtrisé. Notons également que l’absence des services Google est moins rédhibitoire pour ce genre d’appareils que sur un smartphone. (Notre test de la GT 3 – Notre test de la GT 3 Pro)

> Pour les plus sportifs, ayant des besoins pointilleux, mieux vaut peut-être se tourner vers des mastodontes du genre mais avec un tarif nettement plus onéreux, comme la Fitbit Versa 4 (229,95 euros). Si vous êtes vraiment prêt à y mettre le prix, la Garmin Epix Gen 2 (899,99 euros) devrait combler toutes vos attentes (notre test). On peut évidemment trouver des montres moins chères dans leur catalogue.

Les smartphones

Inévitable idée de cadeau de fin d’année, le smartphone est une valeur refuge. Difficile cependant de s’y retrouver dans l’offre pléthorique des constructeurs. Il faut donc identifier les attentes de la personne qui l’utilisera : De bonnes photos ? Une bonne autonomie ? Un look original ?

Nos recommandations :

> L’Oppo Reno 8 à 529 euros. Côté batterie, Oppo s’est installé comme un sérieux client du marché. Le Reno 8 est le parfait rapport/qualité prix en proposant une charge rapide de 80W (0 à 100 % en trente minutes) tout en offrant de bonnes performances. Il existe également la version Pro (néanmoins 200 euros plus cher). (Notre test)

> Le Samsung Z Flip 4 à 1.099 euros (mais trouvable à un prix plus avantageux selon les offres). Pour l’originalité. Smartphone performant, le pliable de Samsung vous offre également le petit effet « waouw » et la nostalgie du clapet. (Notre test)

Tablette

Dans la même veine que les smartphones, les tablettes sont peut-être plus faciles à offrir (mais un peu plus cher). Il faut donc se tourner vers l’entrée de gamme pour ne pas se ruiner.

> Nokia T10 à 169 euros. Plus proche d’un smartphone par sa taille, la tablette de Nokia est le parfait compromis. Même si l’on est sur de l’entrée de gamme pure, cela est suffisant pour du Netflix ou YouTube. Pour le reste, il ne faut pas s’attendre à des miracles vu la configuration proposée.

Des écouteurs

Mais soyons original avec un casque Bluetooth à conduction osseuse. C’est ce que propose Crosscall avec ses X-Vibes. La technologie permet de libérer vos oreilles. Et comme une image vaut mieux que mille mots :

> Crosscall X-Vibes à 149,99 euros.

Des jouets

Pour les plus jeunes, pourquoi ne pas se tourner vers des produits tech et surtout belges ? Récemment, nous avons découvert le travail de KidyWolf, une marque proposant toute sorte de jouets design, éducatifs et tech. En cette fin d’année, on retrouve notamment dans leur catalogue une voiture télécommandée très soignée et qualitative (pour l’avoir testé, elle ravira autant les petits que les grands). KidyWolf vend également des veilleuses, des « réveils » indicateurs de sommeil ou encore un calendrier pour apprendre la notion du temps. Bref un large éventail que vous pouvez retrouver dans des magasins indépendants (Z’arsouilles, Tanaïs, Chouchou, Oliwood, Fox & Cie, Serneels,), concepts stores, librairies, AsAdventure, Fnac… mais également sur leur site web.

Une console

Alors que les consoles de nouvelle génération restent difficilement trouvables (surtout la Playstation 5), pourquoi ne pas se tourner vers Nintendo et sa Switch. Avec un catalogue large et varié, la console hybride du constructeur japonais reste une valeur sûre malgré une puissance moindre face aux mastodontes du secteur. Elle permet de longues aventures solo (Pokémon, Zelda Breath of the Wild et sa suite à venir en juin) ou en famille (Mario Kart, par exemple). Et si vous voulez économiser sur le prix d’achat, vous pouvez vous tourner vers la Nintendo Switch classique plutôt que la OLED. Cette dernière ne sera vraiment utile qu’aux gros joueurs portables et/ou en ligne.

Une manette

Si vous possédez un bon smartphone, vous pouvez transformer celui en véritable console de jeu. Si en prime vous disposez du Xbox Game Pass, une manette devient indispensable pour pouvoir prolonger l’aventure sur votre téléphone.

> Nacon MG-X Pro à 119,90 euros (pour Android et iOS). L’accessoire parfait pour le Xbox Game Pass puisque l’on retrouve la manette Xbox officielle en version mobile. S’il existe une version classique de la MG-X, on vous conseillera néanmoins d’opter pour la version Pro nettement plus qualitative. Bonus, elle est également compatible avec les jeux mobiles qui prennent en charge les manettes (comme Genshin Impact). Vous pouvez d’ailleurs gagner votre manette grâce au concours de Sudinfo.

Pour les joueurs plus traditionnels, une manette console fera toujours l’affaire.

> Manette sans fil DualSense pour Playstation 5 à partir de 69,99 euros (disponible en White/Black, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Galactic Purple, Nova Pink)

> Manette Elite Series 2 pour Xbox Series à 179,99 euros.

Pour les nostalgiques, cherchant l’originalité, il est également possible de se tourner vers un stick arcade.

> Hori Fighting Stick à 200 euros (notre test)

Une imprimante smartphone

Matérialiser nos souvenirs numériques en photos physiques en quelques clics. Voilà ce que propose l’imprimante pour smartphone instax mini Link 2. À l’inverse des polaroids revenus à la mode, l’instax mini Link 2 ne prend pas de photo. Et c’est justement sa force puisqu’il ne doit pas capturer le moment précis. Cela veut donc dire que vous pouvez imprimer n’importe quelle photo de votre bibliothèque personnelle... n’importe quand. Il suffit de passer par l’application qui propose également des options supplémentaires, comme un outil de réalité augmenté (superflu à nos yeux mais l’option existe).

Le parfait compromis. Attention tout de même à prendre en compte le coût des films en plus du prix d’achat de l’appareil (129,99 euros).

Une gourde

Et pourquoi pas ? Surtout quand celle-ci propose un petit plus avec un effet olfactif qui donne l’impression de boire une eau aromatisée. C’est le concept d’Air Up. En version simplifiée, il s’agit d’une gourde somme toute classique agrémentée d’une paille et d’un embout pouvant accueillir un « Pod ». C’est d’ailleurs dans ce « Pod » que réside l’offre « Air Up » puisque ceux-ci diffusent un air parfumé composé d’arômes naturels. Le reste se passe ensuite dans votre cerveau : grâce à la rétro-olfaction, votre eau semble aromatisée.

Pour l’avoir testée, cela fonctionne et vous pourrez activer ou non l’ârome. Au-delà de cette fonctionnalité, la gourde Air Up est donc un contenant adapté pour être transporté qui vous fera également boire plus d’eau.

En cette fin d’année, on retrouve sur leur site plusieurs coffrets spéciaux*, dont un avec leur nouvelle gourde en acier. Cette dernière offre un aspect plus premium mais surtout moins plastique.

Une souris

Objet utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes, une bonne souris peut faire la différence. Et à ce niveau, le coup de cœur est la Mx Anywhere. C’est bien simple au bureau, tout le monde a craqué pour l’appareil de Logitech.