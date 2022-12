Coupe du monde: Fernando Santos, le sélectionneur portugais, explique pourquoi il n’a pas titularisé Ronaldo face à la Suisse

Le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa large victoire 6-1 sur la Suisse, mardi. « C’est une soirée très réussie. Avec attitude et concentration à tous les moments du match », s’est réjoui le sélectionneur portugais Fernando Santos au micro de la RTP. « C’était un grand match mais maintenant c’est important de calmer ça. »

Santos a choisi de titulariser Gonçalo Ramos à la place de Cristiano Ronaldo. Un choix payant, l’attaquant de Benfica ayant réalisé un triplé. « Je l’ai déjà expliqué, je ne vais pas l’expliquer à nouveau. Ce sont des joueurs différents. »

« Cris sait parfaitement, et le coach l’a dit très clairement, qu’ici le plus important c’est le ’nous’», a ajouté le défenseur Pepe, auteur du deuxième but. « Et quand c’est comme ça… C’était un choix de l’entraîneur et nous devons respecter la décision de notre coach. »

« Nous avons fait un grand match », a résumé le milieu de terrain Otavio. « Tout le monde a travaillé de la même façon, avec un esprit d’entraide auquel tout le monde a contribué. Et puis la récompense arrive. Maintenant on est en quarts contre le Maroc. On veut gagner et se qualifier, un match après l’autre. Si le Maroc s’est qualifié c’est qu’il a la qualité pour battre l’Espagne, donc il n’y a pas de quoi être content. N’importe quelle équipe serait difficile et le match sera difficile. »