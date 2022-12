Nacon MG-X Pro pour iPhone, test et avis: l’iPhone a enfin sa manette pour le Game Pass

Pourquoi changer ? Avec la sortie de sa MG-X Pro version iPhone, Nacon n’opère pas de révolution. Au mieux, on découvre une nouvelle couleur (un blanc-crème) davantage en adéquation avec les produits Apple. Ce qu’a fait la marque française spécialisée dans les accessoires gaming, c’est rendre compatible pour les téléphones iOS une manette pour smartphone sortie l’année passée. Ce qui est loin d’être de la fainéantise puisqu’on a droit à un accessoire qui a fait ses preuves. Lire aussi Gagnez 2 x 1 manette «Nacon MG-X Pro» pour iPhone et Android On le sait, obtenir une licence de la marque à la pomme est plus compliqué, l’OS étant plus fermé que celui de son concurrent. Le produit de Nacon dispose de cette licence Apple en plus de celle de Microsoft. Ceci peut donc expliquer, en partie, le délai entre les deux versions du produit. Le reste de l’explication est, probablement, indépendant de la volonté de Nacon. Car cette dernière aurait finalement pu attendre encore longtemps avant de présenter ce penchant pour la marque à la pomme…

Car en dévoilant la MG-X et la MG-X Pro l’année dernière, l’entreprise française proposait un accessoire adapté au Xbox Game Pass de Microsoft. Autrement dit, l’idée était d’offrir une réelle expérience de jeu. Or, si l’on regarde du côté des iPhones, l’application « Game Pass » n’est disponible que via navigateur (contrairement aux appareils Android qui disposent, eux, d’une vraie application). On peut donc supposer que Nacon attendait l’arrivée sur l’AppStore. Ce qui n’est toujours pas le cas.

Qu’à cela ne tienne, la marque prend tout de même le pari de sortir sa MG-X Pro pour iPhone. Car finalement, quelle est la différence entre une application et un navigateur pour du Cloud Gaming ? Aucune. Qui plus est, même si elle sied parfaitement au Game Pass, la manette de Nacon permet également de jouer à d’autres jeux disponibles, eux, sur l’AppStore.

Une belle prise en main Pour avoir testé la MG-X Android l’année dernière, le passage au modèle Pro se ressent véritablement. La prise en main est meilleure grâce aux deux poignées, les finitions sont plus qualitatives, les touches plus souples… Les quelques défauts que l’on pouvait reprocher à la version classique sont gommés. Pour le reste, c’est du pareil au même : la manette mobile reprend la configuration de la manette console de Xbox, l’autonomie est similaire (environ 20h), la connexion se fait toujours via Bluetooth et la MG-X se recharge par USB-C. À nos yeux, ce dernier point n’est pas problématique puisque cela permet de placer rapidement son téléphone pour jouer. Pour du portable, c’est tout de même plus simple. Autre avantage : puisque la connexion est sans-fil, on peut continuer d’utiliser la manette même sans le téléphone dessus. S’il y a vraiment un reproche à faire au produit, c’est peut-être de ne pas tenir compte du bloc photo proéminent des iPhone. Comme on peut le voir avec la photo ci-dessous, réalisée avec un iPhone 14 Pro, il y a un léger vide d’un côté entre la manette et le téléphone. Cela n’altère pas la tenue du smartphone mais c’est un peu dérangeant à l’œil.