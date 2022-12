L’IRM place la Wallonie en alerte: brouillard et averses hivernales, quelques centimètres de neige attendus par endroits!

Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera en revanche principalement couvert et déposera du brouillard par endroits sur les hauteurs avec des visibilités de moins de 500 m, et localement même inférieures à 200 m, poussant l’IRM à placer la Wallonie en alerte jaune.

Les averses tomberont d’abord principalement sur l’ouest et le nord-ouest, mais plus tard dans la journée, elles se multiplieront également ailleurs. Les averses prendront ensuite de plus en plus un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, il s’agira d’averses de neige, conduisant à un épaississement de quelques centimètres du manteau neigeux.